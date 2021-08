Chronique rappel sur le Da Vinci Code de Dan Brown

Imaginez que beaucoup de gens se mettent à écrire des fanfictions comme celle-là sur différents textes religieux, élargissant les univers avec des prophètes nouveaux et alternatifs, laissant le tout s'effondrer en quelques années en une parodie de lui-même.

J'ai tendance à mettre sur le même plan les textes religieux, économiques et de sciences politiques pour la simple raison que, dès qu'il y a une vérité de plus, ou en science dure, des formules et des équations, les autres ou même le propre doivent se tromper. Plus la critique ouverte et les interprétations sarcastiques à profondes de toutes ces merveilles que l'on touche sont faites par des jeunes gens sophistiqués, moins ces charlatans peuvent générer de pouvoir dans leur quête stupide vers la seule et unique variation de la réalité qu'ils veulent établir.

Da Vinci Code ne relativise pas seulement l'histoire générale, mais aussi l'histoire religieuse et politique, de manière à montrer que l'histoire et les textes sacrés sont écrits par les vainqueurs. Élargir la gamme, remettre en question le statu quo, et rendre les gens sceptiques à l'égard de l'omniscience, des commandements et de tout ce qui est d'une importance énorme et Brown a fait plus que ce que Richard Dawkins et Christopher Hitchens réunis et multipliés auraient pu faire en quelques siècles en touchant autant de gens et en les faisant réfléchir à la légitimation de n'importe quel type de croyance.