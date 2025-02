Livre pratique : L’isolation thermique écologique, de Jean-Pierre Oliva

Après son ouvrage à succès sur "La conception bioclimatique", Jean-Pierre Oliva, vient de son sortir un nouveau livre concernant les travaux écologiques de la maison : L’isolation thermique écologique .

Un livre qui explique les points clés des travaux d'isolation en 2025 et dont voici un chapitre :

Isoler de manière écologique

Certains matériaux d'isolation sont à éviter du point de vue écologique. La plupart des polystyrènes extrudés sont gonflés aux HCFC. Le polyuréthane et le polystyrène sont des dérivés du pétrole ou du gaz naturel. Des substances toxiques comme le benzène (cancérigène prouvé) sont libérées lors de leur fabrication.

Les laines minérales (laine de roche et laine de verre dans une moindre mesure) ainsi que la cellulose répondent à ce jour aux exigences minimales requises en matière de qualité, de respect de l'environnement, de santé... et de budget. Lors du placement des laines minérales, veillez cependant à respecter les précautions d'usage (vêtements protecteurs, masque anti-poussière,...)

Ces matériaux sont partiellement ou entièrement constitués de matières premières naturelles et sont recyclables.

La production de l’isolant consomme de l'énergie, qui est cependant très rapidement regagnée. Placée correctement, une laine minérale permet d'économiser en deux mois la quantité d'énergie nécessaire à sa fabrication. La fabrication d'isolant à base de cellulose ou de liège nécessite encore moins d'énergie. Les laines minérales résistent très bien à l'humidité et au feu.

Pour isoler les parties souterraines de la maison, le verre cellulaire ou le polystyrène extrudé sont nécessaires. Dans ce dernier cas, nous conseillons évidemment les plaques de polystyrène sans CFC ni HCFC.

Zone d’isolation Laine minérale (laine de verre ou laine de roche) Cellulose Mur creux * Façade extérieure * Toit incliné * * Toit plat (toit chaud) (a) * Sol rez-de-chaussée (b) * Plancher du grenier * *



(a) un toit plat existant ne peut être bien isolé après coup, que de l'extérieur (toiture inversée), avec des plaques de polystyrène. Depuis 1997 il existe sur le marché des plaques de polystyrène gonflées au CO 2 , totalement exemptes de CFC et de HCFC.

(b) une autre possibilité consiste à injecter une couche de flocons d'argile expansés de plus de 50 cm d’épaisseur.

La plupart des matériaux isolants "bio" comme le lin ou la laine de mouton sont traités chimiquement notamment pour les rendre ininflammables et imputrescibles. Par ailleurs, ils coûtent nettement plus cher que les matériaux isolants conseillés dans ce guide.

Pour le placement de la laine minérale et de la cellulose, le port d'un masque à poussières est recommandé. Pour la laine minérale il vaut mieux porter des gants et des vêtements bien fermés à cause des irritations cutanées qu’elle peut provoquer.

Pour être complet, signalons qu'autant certaines laines minérales que la cellulose contiennent des résines à base de formaldéhyde, utilisées comme liant. L’isolant cellulosique, fait de vieux papier, contient en plus une petite quantité d’encre toxique et est traité chimiquement (avec des sels de bore) contre les moisissures. Ce n’est pas un problème si l’isolant est placé dans un mur creux, ou sur la façade extérieure (pas directement en contact avec les pièces isolées).

L’isolation thermique écologique, de Jean-Pierre Oliva est donc un livre qui conviendra donc aux professionnels de la rénovation et construction mais aussi aux particuliers voulant entreprendre des travaux et se renseigner - car l'ouvrage est écrit en un langage accessible à tous - : d'autant que des aides à la rénovation existent comme MaPrimeRénov' pour faire l'isolation de sa maison.