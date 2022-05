Livre : Immobilier - Réussir son premier achat et faire des économies, de Thomas PERSON

Va-t-on assister à un redémarrage du marché immobilier ? Une chose est sure, les ménages français qui souhaitent acheter un bien immobilier bénéficient de la baisse conjointe des taux d’intérêt, qui ont atteint des niveaux historiquement faibles, et des prix de l’ancien. Ces derniers ont en effet reculé de 2,2% entre le dernier trimestre 2014 et le dernier trimestre 2013. Cela a permis au marché de l’ancien de finalement bien résister, avec un nombre de transactions à peu près stable (-2,4% par rapport à 2013, année marquée par une hausse de 2,7%). Le livre de Thomas PERSON, "Réussir son premier achat et faire des économies", tombe donc à pic. Voici les principaux chapitres du livres qui traiten aussi des démarches pour acheter un bien immobilier à l’étranger :

Les prix des appartements baissent même en Ile-de-France

Alors que les prix des appartements anciens sont passés sous la barre des 8.000 €/m² à Paris à la fin de l’année 2014, les projections des notaires font état d’un nouveau recul en ce début d’année 2015 (7.840 €/m² en avril prochain contre 7.960 €/m² en décembre). D’après leurs prévisions, les prix des appartements anciens devraient même reculer de 3,9% dans toute l’Ile-de-France entre avril 2014 et avril 2015. Malgré cette « lente érosion », les notaires rappellent que les prix en région parisienne restent encore très élevés (seulement -5,2% depuis le plus haut historique atteint en 2012).

Des frémissements sur le marché immobilier en 2015

Les notaires observent, en ce début d’année 2015, plusieurs signes de « frémissements du marché ». Le nombre de visites de biens en vente repart à la hausse, de même que l’intérêt pour les appartements ou les maisons réservés aux budgets élevés. Plus généralement, les vendeurs acceptent désormais, selon eux, « de revoir leurs prétentions à la baisse, surtout quand le bien présente des défauts ». Pour autant, les notaires estiment que seule une « amélioration de l’environnement économique pourrait (...) donner un véritable coup de fouet à la demande dans l’ancien »..

Immobilier - Réussir son premier achat et faire des économies, de Thomas PERSON, Date de parution : 9 mai 2017