Avis sur La Vie sur Mars de Laurent Graff

Editeur : Le Rocher

Publication :18/10/2007

Les hommes viennent de Mars, Laurent Graff de bien plus loin encore. D’une autre galaxie sans doute. D’une autre dimension peut-être. Pour preuve, son recueil de nouvelles ‘La Vie sur Mars’. Douze vies étranges et pourtant familières. Douze petits bouts d’existence pour en extraire la substantifique moelle : du sexe, de l’argent, de l’espoir d’aimer et d’être aimé. Et une question demeure intacte : qu’est-ce qui fait écrire Laurent Graff ? La vie d’Alain Gentil qui joue l’épreuve de force avec… un bol de piments. Ce couple de banlieue qui revêt sa panoplie de cow-boy pour aller au supermarché.

Les histoires de Graff se suivent et ne se ressemblent pas, plus simples et déjantées les unes que les autres. Certaines même échappent au commun des mortels. Qu’allait donc faire David Vincent avec les Bee Gees ?

Pas de doute, Laurent Graff a quelque chose d’extraterrestre.