L'année de la B.D. ? L'EXPLOSION DES BULLES

Plus qu'un art mineur de la littérature, la BD s'est affirmée en France par l'émergence de nouvelles maisons d'édition mais aussi par l'arrivée des mangas japonais et des comics américains de Marvel. Le 9ème art serait-il à l'honneur cette année ?

La Bande Dessinée ne commence pas avec Tintin et ne s'arrête pas à Titeuf. Si on se penche sur son histoire, on commence par se poser la question de son origine : est-elle vraiment franco-belgo-suisse comme on se l'imagine, est-elle américaine, ou nous arrive-t-elle du pays du soleil levant ? Pas si simple de savoir quand et où est réellement apparu le genre BD. Celle qu'on connaît aujourd'hui en France, s'est construite en quasi-totalité à partir des années 1960, moment auquel elle a accédé au rang de 9ème art. Avec 3070 livres publiés en 2019 (dont 2120 nouveautés), des maisons d'édition telles que La Martinière, Gallimard ou encore Actes Sud qui ne publiaient jusqu'alors que des Beaux livres se lancent eux aussi dans la BD car c'est l'un des principaux moteurs du marché du livre dans la catégorie livre de jeunesse. Cet essor s'explique notamment par l'émergence des cultures étrangères sur notre territoire et par l'extension médiatique du format BD.

Quand Comics et Mangas nourrissent l'imaginaire contemporain européen

Le premier grand phénomène vient du Japon. Le manga est le genre le plus traduit en langue française avec plus de 750 titres, les maisons d'édition telles que : Casterman, Glénat, J'ai Lu, Panini Comics… (une quinzaine au total) sont de plus en plus nombreuses à profiter du filon. L'inspiration Manga nourrit également les imaginations des auteurs contemporains européens. Marc Védrines , auteur de Phénomenum (Ed. Glénat), explique que le manga a coexisté avec les traditions franco-belges pendant des décennies sans qu'il n'y ait aucune interaction entre ces deux cultures narratives de l'image. Il ajoute qu'il est remarquable de "constater que ce même art de raconter des histoires est si différent d'un continent à l'autre" (propos recueillis lors de la Fête de la BD). Depuis le premier contact fin 70 avec les dessins animés (que la génération du Club Dorothée connaît bien) puis en 1988, avec la traduction d'Akira et deux ans plus tard le film qui fait un triomphe en France, "les premiers croisements génétiques voient le jour". La mise en page plus éclatée du style japonais a véritablement révolutionné le style graphique européen traditionnel. Et grâce aux prix plus abordables des mangas, la BD retrouve un public plus populaire, plus jeune et féminin.

Quand le 9ème art s'invite dans le 7ème art…

Deuxième phénomène, venant des Etats-unis, le Marvel Comics. Connu du territoire français à la même époque que le manga, il doit son véritable essor dans l'hexagone aux adaptations cinématographiques récentes. Et quand le 9ème art s'invite dans le 7ème art, c'est un 'cartoon' assuré ! Spiderman, champion du box office Marvel production en est la preuve vivante. Mais du coté des Etats-Unis, l'événement de la décennie 80 fut la reprise de Daredevil par Frank Miller . On parle même de "l'Avant Miller" et de "l'Après Miller", non seulement pour Daredevil mais pour les comics en général. Actuellement en salle, on peut voir le premier long métrage événement adapté de la série de comics books de Frank Miller : Sin city qui a été réalisé par Robert Rodriguez. Un deuxième volet est d'ailleurs en préparation et bien d'autres projets d'adaptations de comics sont également en cours de fabrication. Il est bien possible que ce phénomène n'en soit encore qu'à ses prémices.