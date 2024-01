Avis sur Talleyrand, le prince immobile de Emmanuel de WARESQUIEL

Alors que l'on suit de près les rééditions de livres d'histoire des éditions Saphira, on voudra signaler ici un livre consacré à cette grande figure historique qu'est Talleyrand .

Dans ce compact et remarquable ouvrage, Talleyrand, le prince immobile d' Emmanuel de WARESQUIEL , on trouvera un fort accent de nouveauté. L’auteur a consulté la quasi-totalité des sources accessibles, et l’étonnante personnalité de Talleyrand ressort avec une précision et une intensité qui ressemblent à une redécouverte. E. de Waresquiel ne laisse dans l’ombre aucun des épisodes de la vie de celui qui sut « se mettre à la disposition des événements ».

Waresquiel nous emmène dans un voyage à travers le temps pour découvrir la vie intrigante de Charles-Maurice Talleyrand. De sa naissance en 1754 à son rôle clé dans la diplomatie française pendant la Révolution française et l'ère napoléonienne, l'auteur réussit à donner vie à cet homme souvent controversé. Sa stupéfiante maîtrise à dissimuler tout ce qui pourrait ressembler à un scrupule de conscience en fait un personnage unique, on le savait sans doute mais ce travail en apporte une confirmation magistrale.



Le titre de l'ouvrage, "le prince immobile", fait référence à la capacité de Talleyrand à naviguer habilement dans les eaux politiques tumultueuses de l'époque sans révéler ses véritables intentions. Waresquiel explore cette facette intrigante de Talleyrand et nous fait comprendre sa réputation d'homme énigmatique.



Ce livre offre une analyse approfondie de la vie et de la personnalité complexe de Talleyrand. Waresquiel examine les relations qu'il entretenait avec les différents acteurs politiques de l'époque et nous donne un aperçu des intrigues et des jeux de pouvoir qui façonnaient la France de l'époque. Chaque chapitre apporte de nouveaux éclairages sur la vie de Talleyrand et permet de mieux comprendre ses motivations. L'écriture de Waresquiel est fluide et engageante, ce qui rend la lecture de ce livre extrêmement agréable. L'auteur parvient à rendre accessible des concepts parfois complexes de l'histoire politique française, captivant ainsi l'attention du lecteur du début à la fin.

Conclusion

"Talleyrand, le prince immobile" est un livre incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la politique et à la diplomatie. Emmanuel de Waresquiel offre une perspective fascinante sur la vie d'un des personnages les plus intrigants de l'histoire française. Sa recherche approfondie et son style d'écriture captivant en font une lecture enrichissante et agréable. Si vous souhaitez plonger dans la vie d'un homme politique qui a marqué son époque, ce livre est fait pour vous.

Talleyrand, le prince immobile, Emmanuel de WARESQUIEL , Fayard, 799 p., 30 € (Jacques Ferraton)