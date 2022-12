Livre : Construire, rénover et aménager une maison, d'Ursula Bouteveille et Alain Bouteveille

Voici un ouvrage de synthèse sur les étapes de la construction d'une maison individuelle.

Extrait du livre : Construire en béton

Le mode constructif d'une maison individuelle en béton est relativement simple. Voici un petit guide pour construire en béton, par un constructeur de maison à Riveseltes et Montner .

Les blocs béton sont maçonnés (à l'aide d'un mortier) ou collés. Les planchers sont généralement composés de poutres en béton sur lesquelles est coulée la dalle en béton, après que l'espace entre les poutres béton a été comblé avec des entrevous, le plus souvent en polystyrène.

A la jonction entre les poutres béton et les murs en béton sont placés des rupteurs de pont thermique (également en polystyrène), pour limiter les déperditions énergétiques.

Les blocs béton sont chaînés verticalement tous les 5 mètres et aux angles. Un chaînage horizontal solidaire et "encerclant" la construction est aménagé pour rigidifier l'ensemble à chaque niveau de la construction béton.

Il participe au support des planchers. Les encadrements des ouvertures, tout particulièrement en zone sismique, seront également chaînés. Les murs enterrés supportant les charges de retenue de terre seront réalisés en blocs à bancher (blocs pouvant être ferrés et remplis de béton) ou en béton armé coffré que l'on prendra soin d'étancher pour éviter les infiltrations.

L'isolation de cette structure béton à ses propriétés de conductivité et de résistance thermique qui sera ensuite renforcée par une isolation thermique rapportée intérieure ou extérieure au regard des normes en vigueur selon son implantation géographique.

Construire, rénover et aménager une maison : Toutes les techniques de construction en images, d'Ursula Bouteveille et Alain Bouteveille, Editeur Le Moniteur, 2019