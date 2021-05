La Lampe d’Aladino de Luis Sepulveda

de Luis Sepulveda

Editeur : Métailié

Publication :8/1/2009

Des histoires pour vaincre l’oubli, nous promet-on… Des histoires pour voyager, des forêts d’Amazonie aux rues de Hambourg, chères à l’auteur comme dans Le nomade stellaire, d'Hector Loaiza. C’est que Luis Sepulveda est un déraciné et, si jamais il ne s’appesantit sur l’exil dans ces textes merveilleux, l’écrivain chilien a pour lui une culture sans frontières, nourrie de voyages et de légendes du monde entier. Une richesse qu’il met largement à profit dans ce recueil d’histoires tantôt farfelues, tantôt bouleversantes, mais toujours portées par une langue riche et inventive.

Une langue qui se joue des mots et épuise joyeusement l’éventail de ses conjonctions. Cet art consommé de la narration, Sepulveda en use magistralement pour croquer une galerie de personnages surprenants, des hommes et des femmes dignes et authentiques. Certains parlent cru quand d’autres hurlent l’amour. L’un converse avec son chien et l’autre dîne avec les fantômes des poètes. Ceux-ci prennent la mer alors que ceux-là s’enfoncent dans l’épaisseur de la jungle... A travers cette foule hétéroclite, l’auteur révèle autant de nostalgie que de foi en la nature humaine. S’il dénonce au passage la progression inexorable du capitalisme qui asservit les peuples, les querelles territoriales fratricides en Amérique du Sud, ou la répression totalitaire, il met l’accent sur l’autre, sur ses failles et sa bravoure, ses espoirs et ses illusions.



Nourries d’un lyrisme parfois renversant, d’un souffle poétique qui transperce le coeur, mieux que de vaincre l’oubli ces histoires-là transportent littéralement dans un monde exubérant, mi-réel mi-rêvé. Elles sont signées de l’une des plumes les plus affûtées de la littérature contemporaine. Une plume d’oiseau rare dans une main calleuse, forte et incommensurablement généreuse.